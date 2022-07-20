На Краснодарский край надвигается циклон, ожидаются дожди с грозами
Общество
20.07.2022 14:47
В ближайшие дни прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха. Возможны осадки на Черноморском побережье.
В Анапе и Новороссийске море похолодало до +20 °С. Остывает морская вода и в Геленджике. Самые теплые волны пока в Туапсе, Сочи, Приморско-Ахтарске и Ейске. По прогнозам синоптиков, дожди возможны до конца недели.
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