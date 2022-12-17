На конференции «ПРО.ТЕСН» в Краснодарском крае рассказали о технологическом импортозамещении

Конференция проходила в Краснодар и Сочи. Для участников организовали прямую трансляцию.

В мероприятии приняли участие более 260 человек.

«Год назад мы создали в нашей инфраструктуре поддержки бизнеса Фонд развития инноваций, и сегодня видим, насколько своевременным было это решение. За это время Фонд помог кубанским инноваторам привлечь более 200 млн рублей грантов. В акселераторах приняли участие 177 команд со своими технологическими проектами», – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Он отметил, что выручка инновационных проектов за время прохождения акселерационных программ выросла в среднем в три раза. Компании привлекли более 13 тыс. новых клиентов.

«Мы провели девять хакатонов по семи тематикам. Ставили перед командами те задачи, которые сегодня необходимо решить государству и бизнесу. И буквально за 48 часов рождались решения, на которые в обычном формате работы уходят месяцы и миллионы рублей», — добавил Руппель.

По его словам, сейчас эти решения внедряют в различных отраслях.

На конференции представители власти и бизнес-сообщества рассказали о мерах поддержки предпринимателей. Также определили основные направления и возможности для технологической кооперации. Представители крупнейшей компании в области разработки ПО – РУССОФТ – поделились с молодыми стартаперами практиками внедрения искусственного интеллекта в бизнесе и госуправлении.

Представители краснодарской лаборатории общего искусственного интеллекта Mind Simulation рассказали о своих разработках в области ИИ. Совместно с резидентами Сколково обсудили достижение технологического суверенитета и развитие экосистемы инноваций на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.