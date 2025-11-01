На капремонт МКД на Кубани в 2026 году планируют потратить 9 млрд рублей

В следующем году в Краснодарском крае планируют выполнить более 1,5 тыс. видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Как сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани, в 2026 году планируют отремонтировать 593 многоквартирных дома, 178 из которых находятся в Краснодаре. Работы начали уже в 21 районе Краснодарского края.

По состоянию на октябрь 2025 года, план капремонта текущего года выполнили на 85%. Строительно-монтажные работы завершили в 565 МКД, благодаря чему более 50 тыс. человек улучшили условия проживания. Краткосрочный план закрыли в 32 муниципалитетах.

Кроме того, провели капитальный ремонт 353 крыш, 595 внутридомовых инженерных систем, 275 фасадов, а также заменили 68 из 104 запланированных лифтов.

В Краснодаре отремонтировали 194 дома — в порядок привели 107 крыш, 105 фасадов, 2 подвала, 177 инженерных систем и заменили 53 лифта. Более чем в 60 МКД по-прежнему ведут работы.

По данным Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, на начало октября 2025 года взносы на капремонт собрали на 96%. С начала года фонд собрал более 5 млрд рублей, что на 1,64 млрд больше в сравнении с 2024 годом. Тогда собрали 3,36 млрд рублей. При этом с 1 января 2025 года сумма взноса увеличилась и составила 11,47 рублей за 1 кв. м.

В Краснодаре с начала текущего года собрали более 2,5 млрд рублей — более 94%. В 2024 году показатель составлял 91%.

Всего в рамках региональной программы по капремонту собрали 32,47 млрд рублей. На 13 тыс. видов работ в более чем 7,5 тыс. МКД потратили около 27 млрд рублей, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство ТЭК и ЖКХ края.

