На канале «Кубань 24» прошел телемарафон «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Совместный марафон крупнейших телеканалов Краснодарского края, посвященный истории Великой Отечественной войны, прошел на телеканале «Кубань 24» 22 июня.

В телемарафоне приняли участие «Кубань 24», ГТРК «Кубань», ГТРК «Сочи» и телеканал «Краснодар».

Прямые включения с участием историков и поисковиков прошли из нескольких городов и районов края. Гости марафона в прямом эфире рассказали о подвигах советских солдат. Кроме того, на связь выходили один из атаманов районного общества, который принимал участие в СВО и мать артиллериста, находящегося в зоне боевых действий.

Также телеканалы транслировали документальные фильмы и программы, посвященные военным.

Увидеть телемарафон полностью можно на Rutube «Кубань 24» по ссылке.

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