На инвестиционную карту России нанесли 52 площадки из Краснодарского края

Инвесткарту РФ создали специалисты Минэкономразвития. Она уже доступна для зарубежных и отечественных бизнесменов, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Инвестиционную карту России разработали на основе информации из карт регионов страны, которые появились в рамках внедрения инвестиционного стандарта под руководство первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Решетников отметил, что инвестиционная карта России поможет улучшить работу с инвестициями в субъектах страны.

«Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тыс. инвестиционных площадках: их оснащение, размеры, а также доступные меры поддержки», — сказал глава Минэкономразвития.

Инвестиционная карта дает возможность предпринимателям оценить экономические показатели той или иной площадки. Здесь представлена информация о рынках сбыта, наличии инфраструктуры и полезных ископаемых. Кроме того, цифровая карта позволяет инвесторам сравнивать возможности площадок в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

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