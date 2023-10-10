На интерактивной карте нацпроектов в Краснодарском крае появились новые объекты

Все проекты, реализуемые на Кубани в рамках региональных и федеральных проектов, можно отследить на специальном интернет-портале.

«Краевой портал нацпроектов и размещенная на сайте интерактивная карта позволяют в доступном формате рассказать жителям о результатах реализации национальных проектов», — рассказала глава краевого департамента организации проектной деятельности Светлана Герих.

Всего на Кубани сейчас реализуют 12 национальных проектов, охватывающих разные сферы жизни — от демографии до цифровой экономики.

В текущем году на реализацию нацпроектов в регионе из федерального бюджета выделили 31,5 млрд рублей. Такую же сумму добавили из краевой казны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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