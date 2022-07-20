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На границе России и Абхазии задержали незаконно проникших в погранзону мигрантов

Происшествия
20.07.2022 11:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-granitse-rossii-i-abhazii-zaderzhali-nezakonno-pronikshih-v-pogranzonu-migrantov
На границе России и Абхазии задержали незаконно проникших в погранзону мигрантов
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Погрануправления ФСБ Краснодарского края и члены добровольной народной дружины обнаружили на запретной территории трех иностранных граждан без паспортов и пропусков.

Мужчины находились в погранзоне села Верхневеселое Адлерского района для выполнения хозяйственных работ.

Адлерский районный суд за нарушение правил прохода в пограничную зону и пребывания в ней оштрафовал граждан. Нарушители будут выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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