На границе России и Абхазии задержали незаконно проникших в погранзону мигрантов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Погрануправления ФСБ Краснодарского края и члены добровольной народной дружины обнаружили на запретной территории трех иностранных граждан без паспортов и пропусков.

Мужчины находились в погранзоне села Верхневеселое Адлерского района для выполнения хозяйственных работ.

Адлерский районный суд за нарушение правил прохода в пограничную зону и пребывания в ней оштрафовал граждан. Нарушители будут выдворены за пределы России, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

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