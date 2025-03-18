На «Госуслугах» появились черновики заявлений для записи детей в первый класс

На портале «Госуслуги» появилась новая функция: теперь родители могут создать черновик заявления на поступление их ребенка в 1-й класс.

Форма заполняется заранее, чтобы в день старта приемной компании осталось лишь нажать на кнопку «Отправить». Нововведение позволит повысить шансы на зачисление ребенка в нужную школу.

К слову, старт приема заявлений в первый класс начнется уже 1 апреля.

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По словам женщины, на телефон ее дочери поступил звонок, и мать взяла трубку. Звонившая представилась завучем школы и, перепутав женщину с ее дочерью, стала требовать подтвердить номер телефона якобы для школьного электронного дневника. Мнимый педагог угрожала, что в противном случае «не выставить оценки». Мать школьницы предположила, что таким образом телефонные мошенники пытаются выманить у детей коды доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

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