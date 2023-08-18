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В центре Краснодара ко Дню флага России установят уникальную инсталляцию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-glavnoj-gorodskoj-ploshhadi-krasnodara-ko-dnyu-flaga-rossii-ustanovyat-unikalnuyu-installyatsiyu
В центре Краснодара ко Дню флага России установят уникальную инсталляцию
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мультимедийный проект в форме куба будет доступен на Главной городской площади перед мэрией с 20 по 22 августа.

С помощью интерактивной инсталляции жители и гости Краснодара смогут создать цифровые картины, принять участие в игре или посмотреть 3D-анимации. Получить доступ к каждой из активностей можно будет при помощи QR-кодов на гранях куба.

Один из кодов поможет стать участником игр, в которой нужно выбирать слова, ассоциирующиеся с цветами триколора. Они будут поочередно появляться на экране.

Две грани куба будут пространством для арт-объектов. На экране поочередно появятся кот Персик, абстрактные картины и объемный флаг РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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