В центре Краснодара ко Дню флага России установят уникальную инсталляцию

Мультимедийный проект в форме куба будет доступен на Главной городской площади перед мэрией с 20 по 22 августа.

С помощью интерактивной инсталляции жители и гости Краснодара смогут создать цифровые картины, принять участие в игре или посмотреть 3D-анимации. Получить доступ к каждой из активностей можно будет при помощи QR-кодов на гранях куба.

Один из кодов поможет стать участником игр, в которой нужно выбирать слова, ассоциирующиеся с цветами триколора. Они будут поочередно появляться на экране.

Две грани куба будут пространством для арт-объектов. На экране поочередно появятся кот Персик, абстрактные картины и объемный флаг РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: ремесленники создали сказочный макет центра Анапы. Работы мастеров представили на фестивале «Найди себя», который открыли на улице Горького.