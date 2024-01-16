На форуме «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципальной власти

Первый всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» стартовал 15 января в Москве на ВДНХ.

На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступил в ходе одной из ключевых панельных дискуссий «Сила в людях». Он подчеркнул, что муниципальные служащие представляют ближайший к народу уровень власти, и их главная задача — служение на благо государства и общества.

«Муниципальная служба — не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце», — сказал Сергей Кириенко.

Форум стал новым этапом в развитии местного самоуправления в России, отметили участники мероприятия. Впервые главы муниципальных образований собрались в таком числе в одном месте — на международной выставке «Россия», где показаны основные достижения каждого субъекта страны.

За день на площадке ВДНХ параллельно прошли 3 крупных панельных дискуссии, более 30 круглых столов и 25 лекций. Для мероприятий задействовали восемь павильонов.

Также на форуме представили четыре крупных муниципальных проекта Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и объявили результаты марафона «Муниципальный диалог — 2023». Кроме того, участникам впервые представили портал для муниципального сообщества, сообщает пресс-служба форума «Малая Родина — сила России».

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