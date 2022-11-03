На экскурсии в краснодарском музее Фелицына подросткам рассказали об истории Кубани

Видео канала «Кубань 24»

Мероприятие посвятили грядущему Дню народного единства. Экскурсию устроили в рамках проекта «Тренер». Его главная цель — помочь подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Школьникам показали предметы быта, одежду и старинные фотографии. На выставке ученики узнали, как выглядят изнутри казачья хата и купеческая гостиная прошлых веков.

«Мне все понравилось. Рассказывали интересно, комната была красивая», — поделилась жительница Краснодара Полина Самошкина.

Организатором экскурсии выступил «Общероссийский народный фронт».

«В Краснодарском крае проект «Тренер» реализуется с марта. За это время наши ребята успели побывать во многих музеях города, например, в музее «Россия — моя история», в художественном музее Коваленко. И сегодня ко Дню народного единства мы посетили музей имени Фелицына», — сообщила координатор молодежного общественного движения «Молодежка ОНФ» в Краснодарском крае Виктория Говорун.

Кроме того, по проекту «Тренер» с подростками работают педагоги, психологи, спортивные инструкторы. С детьми проводят занятия по физкультуре, участвуют вместе с ними в благотворительных акциях.

Также для подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, работает телефон доверия по короткому номеру *5051. Звонок анонимный.