На две недели раньше срока созрели персики, выращенные селекционерами в Сочи

Рекордсмены этого года по срокам созревания — это не обычные персики и нектарины, а коллекционные, выращенные учеными в Субтропическом научном центре Российской академии наук (СНЦ РАН).

Специалисты центра уже начали сбор урожая фруктов, которые входят в уникальный генофонд косточковых, бережно сохраняемый ботаниками СНЦ.

«Благодаря засушливой и теплой погоде июня, в 2024 году фрукты созрели на две недели раньше, чем обычно. Но из-за раннего созревания плоды некоторых сортов получились немного меньше, чем обычно: их средний вес — 130 г вместо привычных 150 г», — сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Когда персиково-нектариновая «страда» завершится, ученые СНЦ займутся биохимическим анализом плодов и дальнейшими научными исследованиями. Главная их цель — улучшить устойчивость отечественных фруктов к условиям выращивания, исследователи хотят увеличить размер и качество плодов, а также вывести новые, еще более успешные сорта персиков и нектаринов для будущих садов в южных регионах страны.

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