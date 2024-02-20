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На два дня перекрыли тротуар около Горпарка в Краснодаре из-за обрезки веток

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-dva-dnya-perekryli-trotuar-okolo-gorparka-v-krasnodare-iz-za-obrezki-vetok
На два дня перекрыли тротуар около Горпарка в Краснодаре из-за обрезки веток
Фото "Краснодарские парки"

Участок тротуара и парковки временно закрыли на улице Захарова.

Это необходимо для проведения работ по санитарной обрезке веток деревьев в «Городском саду». Их выполняют, обеспечивая безопасность для пешеходов и автомобилистов.

Завершить обрезку веток в Горпарке планируют через два дня. Аналогичные работы регулярно выполняют во всех краснодарских парках.

«Мы просим вас не ходить и не парковать транспорт на огороженной ленточками территории», — сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

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