На должность главы Сочи претендуют 14 кандидатов

Как сообщили в мэрии Сочи, комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города-курорта 18 июня завершила прием документов от кандидатов.

«В комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края поступили документы от 14 кандидатов. Комиссия приступила к их проверке», — рассказали в мэрии города-курорта.

Документы от кандидатов начали принимать 29 мая. Конкурс на должность главы Сочи назначили на 3 июля, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Сочи Алексей Копайгородский ушел в отставку в связи с новой работой. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение мэра Сочи перейти на новое место работы. Алексей Копайгородский 15 мая на внеочередной сессии Городского собрания сложил с себя полномочия мэра Сочи.

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