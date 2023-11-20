На девушек, въехавших на самокате в коляску с ребенком в Краснодаре, завели дело

Инцидент произошел 18 ноября на пересечении улиц Зиповской и Московской.

Предварительно, две несовершеннолетние девушки ехали на электросамокате по тротуаре и на перекрестке врезались в коляску, в которой находился годовалый ребенок. Мать вызвала на место происшествия экстренные службы, а девушки в этот момент скрылись.

Находившегося в коляске ребенка отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушиб мягких тканей. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об оказании услуги ненадлежащего качества, не отвечающей требованиям безопасности по ч.1 ст. 238 УК РФ.

Правоохранители устанавливают личности девушек, ехавших на электросамокате. Приняли меры для нахождения средства индивидуальной мобильности. Следователи допрашивают очевидцев и изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.