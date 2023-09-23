На Даховских поминовениях почтили память погибших в годы войны казаков

В станице Даховской Республики Адыгея в сентябре состоялись ежегодные памятные мероприятия в честь казаков Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, которые погибли в годы Гражданской войны.

Вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов во время мероприятия отметил, что Кубанское казачье войско единственное в России регулярно проводит памятные и патриотические мероприятия, посвященные героическим и трагическим событиям из истории края и страны.

«В годы Гражданской братоубийственной войны подверглись гонениям представители казачества, духовенства и ряда других сословий. Без памяти о прошлом – нет будущего. Важно помнить о подобных трагедиях, чтобы они никогда не повторились вновь в истории нашей страны», — сказал замглавы региона.

По жертвам военных событий 1918-1920 годов состоялась панихида. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику казакам.

В сентябре 1920 года на окраине станицы Даховской были расстреляны более 100 местных жителей, которые не выдали расположение подземных ходов в Свято-Михайловский монастырь, где укрылись белогвардейцы из отряда генерала Фостикова. В 1993 году казакам-героям станицы Даховской был установлен памятник, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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