Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На черноморском побережье впервые пройдет Конгресс Русской научной школы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-vpervye-projdet-kongress-russkoj-nauchnoj-shkoly
На черноморском побережье впервые пройдет Конгресс Русской научной школы
Фото пресс-службы ООО «РУССКАЯ ШКОЛА»

Конгресс Русской научной школы — ключевое событие VIII Черноморского конгресса — пройдет в Геленджике 24-25 апреля.

Более 4 тыс. врачей со всей страны встретятся для диалога на переднем крае науки. Организаторы готовят рекордное по масштабу мероприятие в истории отрасли России.

Местом встречи станет футуристичная «Геленджик Арена» — инновационное пространство нового поколения. Это территория рождения грандиозных идей, революционных открытий и масштабных экспозиций, где создается синтез науки и практики.

Фото пресс-службы ООО «РУССКАЯ ШКОЛА»

В программе: дискуссии, дебаты, публичные лекции, операции в режиме LIVE-SURGERY, онлайн трансляции мастер-классов.

  • Современная пластическая хирургия
  • Инновационная косметология
  • Регенеративная медицина будущего
  • Клиническая анатомия в эстетических практиках
  • Дерматокосметология
  • Превентивная медицина и антивозрастные стратегии
  • Иммунологические аспекты в косметологии
  • Психология эстетического консультирования
  • Эстетическая неврология
  • Эстетическая гинекология
  • Сессия для руководителей

Научная программа по пластической хирургии:

  • “Искусство пластической хирургии: от науки к практике.”

Научная программа по косметологии:

  •  “Практические навыки в косметологии. Искусство, наука, практика.”

Председатель конгресса: Мантурова Наталья Евгеньевна — главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, Президент РОПРЭХ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ИНОПР РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Руководитель научной программы по косметологии: Круглик Екатерина Владимировна.

Руководитель научной программы по пластической хирургии: Круглик Сергей Викторович.

Научные партнеры Инновационной школы: РОПРЭХ, ИПХиК.

Контакты:

Сайт: www.blackseacongress.ru.

Телефон: 8-800-600-73-51.

E-mail: info@russchool.org

Реклама. ООО «РУССКАЯ ШКОЛА»

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях