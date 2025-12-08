На черноморском побережье впервые пройдет Конгресс Русской научной школы

Конгресс Русской научной школы — ключевое событие VIII Черноморского конгресса — пройдет в Геленджике 24-25 апреля.

Более 4 тыс. врачей со всей страны встретятся для диалога на переднем крае науки. Организаторы готовят рекордное по масштабу мероприятие в истории отрасли России.

Местом встречи станет футуристичная «Геленджик Арена» — инновационное пространство нового поколения. Это территория рождения грандиозных идей, революционных открытий и масштабных экспозиций, где создается синтез науки и практики.

В программе: дискуссии, дебаты, публичные лекции, операции в режиме LIVE-SURGERY, онлайн трансляции мастер-классов.

Современная пластическая хирургия

Инновационная косметология

Регенеративная медицина будущего

Клиническая анатомия в эстетических практиках

Дерматокосметология

Превентивная медицина и антивозрастные стратегии

Иммунологические аспекты в косметологии

Психология эстетического консультирования

Эстетическая неврология

Эстетическая гинекология

Сессия для руководителей

Научная программа по пластической хирургии:

“Искусство пластической хирургии: от науки к практике.”

Научная программа по косметологии:

“Практические навыки в косметологии. Искусство, наука, практика.”

Председатель конгресса: Мантурова Наталья Евгеньевна — главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, Президент РОПРЭХ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ИНОПР РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Руководитель научной программы по косметологии: Круглик Екатерина Владимировна.

Руководитель научной программы по пластической хирургии: Круглик Сергей Викторович.

Научные партнеры Инновационной школы: РОПРЭХ, ИПХиК.

Контакты:

Сайт: www.blackseacongress.ru.

Телефон: 8-800-600-73-51.

E-mail: info@russchool.org

