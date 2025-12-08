На черноморском побережье впервые пройдет Конгресс Русской научной школы
Конгресс Русской научной школы — ключевое событие VIII Черноморского конгресса — пройдет в Геленджике 24-25 апреля.
Более 4 тыс. врачей со всей страны встретятся для диалога на переднем крае науки. Организаторы готовят рекордное по масштабу мероприятие в истории отрасли России.
Местом встречи станет футуристичная «Геленджик Арена» — инновационное пространство нового поколения. Это территория рождения грандиозных идей, революционных открытий и масштабных экспозиций, где создается синтез науки и практики.
В программе: дискуссии, дебаты, публичные лекции, операции в режиме LIVE-SURGERY, онлайн трансляции мастер-классов.
- Современная пластическая хирургия
- Инновационная косметология
- Регенеративная медицина будущего
- Клиническая анатомия в эстетических практиках
- Дерматокосметология
- Превентивная медицина и антивозрастные стратегии
- Иммунологические аспекты в косметологии
- Психология эстетического консультирования
- Эстетическая неврология
- Эстетическая гинекология
- Сессия для руководителей
Научная программа по пластической хирургии:
- “Искусство пластической хирургии: от науки к практике.”
Научная программа по косметологии:
- “Практические навыки в косметологии. Искусство, наука, практика.”
Председатель конгресса: Мантурова Наталья Евгеньевна — главный внештатный специалист пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы, Президент РОПРЭХ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ИНОПР РНИМУ имени Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.
Руководитель научной программы по косметологии: Круглик Екатерина Владимировна.
Руководитель научной программы по пластической хирургии: Круглик Сергей Викторович.
Научные партнеры Инновационной школы: РОПРЭХ, ИПХиК.
Контакты:
Сайт: www.blackseacongress.ru.
Телефон: 8-800-600-73-51.
E-mail: info@russchool.org
Реклама. ООО «РУССКАЯ ШКОЛА»