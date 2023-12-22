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На Черноморском побережье снова ожидаются 6-метровые волны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chernomorskom-poberezhe-snova-ozhidayutsya-6-metrovye-volny
На Черноморском побережье снова ожидаются 6-метровые волны
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сильный шторм в Черном море поднимется уже в эти выходные.

По прогнозу синоптиков, в течение суток 24 декабря на побережье Туапсинского района — от Джубги до Сочи ожидаются волны высотой до шести метров.

Кроме того, в порту Туапсе прогнозируют сильный тягун, а также зыбь с юго-запада, сообщает Краснодарский ЦГМС.

До 24 декабря в Краснодарском крае ожидаются дожди, снег, усиление ветра, гололед, налипание мокрого снега и подъем воды в реках. Из-за прогнозируемой непогоды в регионы действуют штормовые предупреждения.

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