На Черноморском побережье снова ожидаются 6-метровые волны

Сильный шторм в Черном море поднимется уже в эти выходные.

По прогнозу синоптиков, в течение суток 24 декабря на побережье Туапсинского района — от Джубги до Сочи ожидаются волны высотой до шести метров.

Кроме того, в порту Туапсе прогнозируют сильный тягун, а также зыбь с юго-запада, сообщает Краснодарский ЦГМС.

До 24 декабря в Краснодарском крае ожидаются дожди, снег, усиление ветра, гололед, налипание мокрого снега и подъем воды в реках. Из-за прогнозируемой непогоды в регионы действуют штормовые предупреждения.