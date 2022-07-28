На чемпионате России по кайтбордингу выступит представитель Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Там на Неве состязаются, помимо хозяев, кайтбордисты из Москвы, Московской области и Чебоксар. Единственный представитель Краснодарского края — Николай Черников.

Кубанский спортсмен борется за место в топ-10, чтобы получить лицензию на Спартакиаду сильнейших. Она также пройдет в Санкт-Петербурге в конце августа. Стартовый гоночный день национального турнира оставил после себя неоднозначные отзывы кайтбордистов.

«Сегодня прошел очень насыщенный и тяжелый по погодным условиям гоночный день. В первую очередь было сложно из-за того, что ветра очень мало. Да, кайт — быстрый аппарат, но для этого ему нужно хотя бы немного ветра», — рассказала участница чемпионата России по кайтбордингу Алиса Ивановская.

Всего на турнире соревнуются 17 спортсменов. Самая многочисленная сборная у хозяев. Финальный день регаты — 30 июля.