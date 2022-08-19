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На чемпионате России по гребному слалому выступят три кубанских спортсмена

Спорт
19.08.2022 11:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-chempionate-rossii-po-grebnomu-slalomu-vystupyat-tri-kubanskih-sportsmena
Видео канала «Кубань 24»

Турнир стартует 19 августа в Окуловке Новгородской области.

Один из фаворитов в каноэ — Александр Овчинников. Он и тренер краевой сборной, и действующий спортсмен. Кубанец прекрасно знает, как побеждать на местном канале.

«Канал знаком мне с его основания, с 2009 года гоняюсь там. Медали были и всероссийские, и чемпионата России. Кубок России и всевозможные первенства страны я здесь выигрывал. Поэтому сейчас едем туда за победой. Постараемся», — рассказал участник чемпионата России по гребному слалому Александр Овчинников.

Компанию опытному Овчинникову на чемпионате страны составят вчерашние юниоры, победители и призеры окружных первенств. Иван Кривошея выступит в Окуловке в трех видах программы, Семен Матвеев — в двух.

Чемпионат завершится 23 августа. Там же с 24 по 29 число пройдет Спартакиада сильнейших по гребному слалому, в которой также примет участие кубанское трио.

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