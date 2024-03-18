На 92 году жизни скончалась почетный житель Сочи Элеонора Рябцева

Депутат Городского собрания города-курорта первого, второго и третьего созывов, заслуженный врач РФ Элеонора Рябцева умерла 18 марта.

Большую часть жизни Рябцева работала в городской больнице № 4 — сначала ординатором неврологического отделения, а с 1975 по 2005 год возглавляла это лечебное учреждение. За долги годы труда приобрела репутацию требовательного и справедливого руководителя. Воспитала плеяду профессиональных медицинских работников. По ее личной инициативе впервые открыли отделения эндокринологии, пульмонологии и гастроэнтерологии, а также терапии и нейрохирургии.

Кроме того, Рябцева вела большую общественную работу, будучи депутатом городского Совета народных депутатов, председателем комитета по здравоохранению. Также она возглавляла городской Совет женщин. Во время грузино-абхазского конфликта активно участвовала в оказании медицинской помощи раненым и оставшимся без жилья людям, за что ее наградили медалью Международного Красного Креста.

Администрация Сочи выражает искренние соболезнования родным и близким Элеоноры Рябцевой. О дате, месте и времени прощания известят дополнительно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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