На 9% сократился ввод жилья в Краснодарском крае с начала года

Общий объем введенного жилья с января по октябрь составил 5,8 млн кв. метров — это на 9,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за октябрь в регионе ввели 361,1 тыс. жилых помещений — это на 45,5% меньше, чем в октябре 2022 года.

Населения края при этом за 10 месяцев ввело 3,4 млн кв. м жилья — на 18,8% меньше, чем в прошлом году. Только в октябре ввели 145 тыс. кв. м — на 64,5% больше в сравнении с октябрем 2022 года.

В целом по стране с начала года объем введенного жилья снизился на 1,8% — до 86,2 млн кв. м. Краснодарский край занял первое место среди регионов без учета столицы, несмотря на сокращение темпов, сообщает «РБК Краснодар».

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