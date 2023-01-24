На 43% снизилось количество госпитализированных с гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили об эпидситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По данным ведомства, за неделю с 16 по 22 января показатели госпитализации пациентов с диагнозами грипп и ОРВИ снизилось в крае на 43%. Летальных случаев от этих заболеваний на Кубани не зарегистрировано.

«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае характеризуется небольшим снижением темпов заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемических пороговых уровней заболеваемость в крае не превысила — ни по совокупному уровню населения, ни по отдельным возрастным группам», — сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что при лабораторной диагностике гриппа превалирующей остается штамм гриппа А (H1N1). При этом еженедельно число лабораторно подтвержденных случаев постепенно снижается — с 500-600 в неделю до 400.

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