На 25 млрд рублей увеличили расходы бюджета Краснодарского края 2023 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об этом 26 октября. На 26 сессии ЗСК внесли изменения в бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Глава региона отметил, что бюджет ежегодно корректируют в октябре.

«Сегодняшние корректировки со знаком «плюс» — рост собственных доходов края позволяет нам увеличивать расходы на 25 млрд рублей на этот год. С учетом принятых изменений расходы регионального бюджета в 2023 году составят 529 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Это и есть результат эффективной совместной работы», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что экономика Кубани проявляет гибкость и устойчивость к вызовам.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко также отметил ежегодное увеличение бюджета и развитие всей экономики Кубани. По его словам, у экономики края есть возможности для дальнейшего и значительного роста.

«Результаты последних двух лет вселяют уверенность, что запас прочности не исчерпан. У нас грандиозные перспективы. Желаю всем нам не останавливаться на достигнутом», — сообщил Бурлачко.

Благодаря увеличению расходов бюджета до конца года также выделят 1,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов, объектов спорта и культуры. Всего в этом году для этого предусмотрено 46,7 млрд рублей. На Кубани одновременно строят множество соцобъектов. Среди них детсады, школы, спортивные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники и офисы врача общей практики, а также объекты культуры.

Кроме того, Фонду развития территорий выделят дополнительно 739 млн рублей для решение проблем обманутых дольщиков. Общий объем денег составит 1,7 млрд рублей.

Дорожный фонд Краснодарского края увеличат на 1,3 млрд рублей — до 58,8 млрд. Все деньги пойдут на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание региональных и местных дорог, а также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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