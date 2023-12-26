На 10% сократился валовый сбор чайного листа в 2023 году на Кубани

Общий объем валового сбора чайного листа за год составил 402,3 тонны.

В прошлом году сбор листа составил 446,8 тонн — на 17% больше, чем в 2021 году, сообщает новороссийский филиал ГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр».

«Выращивают и перерабатывают чайный лист на 6 крупных предприятиях Сочи, а также в нескольких фермерских хозяйствах. В настоящее время площадь чайных плантаций составляет 415 га. Производство чая в крае направлено на внутренний рынок», — цитирует сообщение Центра «РБК Краснодар».

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