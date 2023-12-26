Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На 10% сократился валовый сбор чайного листа в 2023 году на Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-10-sokratilsya-valovyj-sbor-chajnogo-lista-v-2023-godu-na-kubani
На 10% сократился валовый сбор чайного листа в 2023 году на Кубани
Фото «Хоста-Чай»

Общий объем валового сбора чайного листа за год составил 402,3 тонны.

В прошлом году сбор листа составил 446,8 тонн — на 17% больше, чем в 2021 году, сообщает новороссийский филиал ГБУ «Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр».

«Выращивают и перерабатывают чайный лист на 6 крупных предприятиях Сочи, а также в нескольких фермерских хозяйствах. В настоящее время площадь чайных плантаций составляет 415 га. Производство чая в крае направлено на внутренний рынок», — цитирует сообщение Центра «РБК Краснодар».

Читайте также: аграрии Краснодарского края получат более 14 млрд рублей господдержки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях