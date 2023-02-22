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#МЫВМЕСТЕ! В новороссийском ГМУ имени Ушакова отметили День защитника Отечества

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/myvmeste-v-novorossijskom-gmu-im-ushakova-otmetili-den-zashhitnika-otechestva
#МЫВМЕСТЕ! В новороссийском ГМУ имени Ушакова отметили День защитника Отечества
#МЫВМЕСТЕ! В новороссийском ГМУ имени Ушакова отметили День защитника Отечества

Подарки для военнослужащих, новая партия гуманитарной помощи, преподаватели вуза, принявшие эстафету у доноров Ушаковки, личное участие в судьбе каждого ребенка, чьи родные и близкие сейчас в зоне СВО — так в этом году университет решил отметить День защитника Отечества.

Защитники Отечества — для всех жителей страны за прошедший год это словосочетание приобрело особый смысл. Это подчеркивали все, кто 22 февраля собрался в актовом зале Ушаковки, чтобы произнести самые добрые, искренние и душевные слова благодарности тем, кто сегодня обеспечивает нам мирное небо над головой. Обращаясь к военнослужащим и ветеранам, к курсантам, чьи родные и близкие сейчас на передовой, ректор ГМУ имени адмирала Федора Ушакова, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев сказал:

«Вот эта огромная территория, которую наша Родина занимает, она образовалась не просто так, она образовалась силой оружия и силой русского солдата. И все то, чем мы с вами гордимся, — это результат труда нашей армии. Она сейчас находится на фронте, сотни тысяч людей пошли и встали на защиту интересов России. Я восхищаюсь, насколько храбры эти люди, насколько они вдумчиво подходят к своей боевой работе, действительно, гордость берет!»

В зале собрались не только командиры курсантских рот, которые, в большинстве своем, кадровые офицеры, но и те, кто уже побывал в зоне СВО, у многих на груди награды. А еще в этот день старались поддержать тех, чьи родные и близкие и сейчас воюют на Донбассе. В Ушаковке таких ребят немало, им сейчас особенно нелегко. Это в вузе понимают. Поэтому и подготовили подарки специально для «родных героев». Для них постарались собрать самое необходимое — от предметов личной гигиены до палаток. Более того, в вузе налаживается изготовление окопных свечей и маскировочных сетей.

Транспортный колледж собрал большой гуманитарный груз — он тоже отправится по назначению. Преподаватели решили присоединиться к курсантам — на городскую станцию переливания крови высадился десант уже из сотрудников и командиров вуза. Это еще не все, курсанты организовали масштабную акцию и поздравили ветеранов воинской службы, участников боевых действий, навестили ветерана Великой Отечественной войны Евгению Глишевич.

Флешмобы, видеопоздравления, музыкальные подарки — ими наполнены социальные сети университета. Каждый стремится поддержать, высказать свое восхищение и уважение, чтобы хотя бы частичка тепла передалась бы тем, кто сейчас оберегает и защищает всех жителей нашей страны.

Такую масштабную работу в Ушаковке проводят не только накануне 23 февраля. Весь год трудился курсантский штаб — волонтеры всероссийского общественного движения #МЫВМЕСТЕ. В вузе уже неоднократно собирали и отправляли тонны гуманитарки — предметы гигиены, палатки, фонарики, медикаменты, питьевую воду и многое другое. Более 300 ушаковцев — активные, а самое главное, постоянные доноры Новороссийской станции переливания крови. Ребята еженедельно сдают кровь, не дожидаясь особого приглашения, за что университет регулярно получает благодарственные письма от медиков.

Вот так вуз, расположенный в городе-герое, старается быть достойным традиций, которые были заложены еще в 1975 году основателями университета.

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