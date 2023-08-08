Мыть машину из ведра и стирать в тазу: в мэрии Анапы призвали земляков экономить воду и электроэнергию

В Краснодарском крае 7 и 8 августа установилась очень жаркая погоду. В мэрии города обратились к анапчанам с просьбой сократить ненормативное расходование воды и электроэнергии в период засушливой погоды и перейти на эффективное экологичное потребление ресурсов.

Так, например, жителям напомнили, что из неисправного крана может «накапать» до 200 л за сутки, а из открытого крана каждую минуту в канализацию вытекает до 15 л воды.

В целях экономии воды жителям рекомендуют мыть посуду под слабым напором воды, следить за исправностью смесителей, во время чистки зубов использовать воду из стакана, пользоваться душем вместо ванны, мыть машину вручную, а не из шланга. При стирке загружать стиральную машину полностью, а при ручной стирке — стирать вещи в тазу, а не под струей воды. Для полива растений использовать только техническую воду.

Для экономии электроэнергии в мэрии Анапы рекомендовали не включать все электроприборы сразу, использовать один кондиционер, сушить одежду на улице или балконе вместо сушилки стиральной машины и отключить от розеток все неиспользуемые бытовые приборы и зарядные устройства, так как они увеличивают сопротивление в цепи, что это приводит к перерасходу энергии, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

Читайте также: краснодарцев попросили экономить электроэнергию из-за повышенной нагрузки на электросети.