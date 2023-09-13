Мясо птицы сомнительного качества и происхождения нашли в шаурме в Сочи
Происшествия
13.09.2023 14:39
Нарушения обнаружили сразу в 10 точках, торговавших шаурмой.
Во всех 10 проверенных шаурмичных, принадлежащих десяти разным предпринимателям, в обороте находилось мясо птицы. Однако, по документам, его поставок в торговые точки не было. Происхождение мяса выявить не удалось. Предприниматели получили предостережения.
Продукция без документов признается некачественной и опасной. Ее употребление создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в Telegram.
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