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Мясо птицы сомнительного качества и происхождения нашли в шаурме в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/myaso-ptitsy-somnitelnogo-kachestva-i-proishozhdeniya-nashli-v-shaurme-v-sochi
Мясо птицы сомнительного качества и происхождения нашли в шаурме в Сочи
Фото t.me/rsn_yug

Нарушения обнаружили сразу в 10 точках, торговавших шаурмой.

Во всех 10 проверенных шаурмичных, принадлежащих десяти разным предпринимателям, в обороте находилось мясо птицы. Однако, по документам, его поставок в торговые точки не было. Происхождение мяса выявить не удалось. Предприниматели получили предостережения.

Продукция без документов признается некачественной и опасной. Ее употребление создает угрозу причинения вреда жизни и здоровья, сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в Telegram.

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