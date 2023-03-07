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Мы пуговички перешьем: краснодарские пенсионерки из «Отрядов Путина» попросили Киркорова прислать им костюмы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/my-pugovichki-pereshem-krasnodarskie-pensionerki-iz-otryadov-putina-poprosili-kirkorova-prislat-im-kostyumy
Мы пуговички перешьем: краснодарские пенсионерки из «Отрядов Путина» попросили Киркорова прислать им костюмы
Фото t.me/krasnodarkray1

Участницы «Отрядов Путина» из Краснодара в марте записали видеообращение к артисту.

В своем видеообращении пенсионерки обращаются к Филиппу Киркорову и просят его отправить им старые костюмы певца.

«Мы увидели, как ты, Филипп, изменился в лучшую сторону: постройнел, покрасивел… А куда же ты денешь свои костюмы? Так вот мы, «Отряды Путина» очень просим тебя прислать их нам в Краснодар. Мы пуговички перешьем, брюки отрежем, юбочки сошьем, и кольца и перья… И будем такие же красивые, как и ты» — обратились к Киркорову представители движения.

Ранее Филипп Киркоров изменил стиль и цвет волос.

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