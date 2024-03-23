МВД: все подозреваемые в совершении теракта в «Крокусе» являются иностранцами

В соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что четверо задержанных подозреваемых в совершении теракта в Подмосковье являются гражданами РФ.

В МВД России опровергли эту информацию.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», скрывшиеся на автомобиле «Рено Логан» и впоследствии задержанные на территории Брянской области, — иностранные граждане.

Сейчас выясняется, как долго они были в России, на каком основании, где жили и другие значимые обстоятельства.

«Призываем журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенных сведений и преждевременных оценок, доверять только официальным сообщениям правоохранительных ведомств», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

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