МВД опровергло информацию о преследующем детей подозрительном мужчине в Анапе

Информация о том, что в жилом комплексе «Черное море» на Анапском шоссе мужчина якобы ведет себя подозрительно, разлетелась по местным пабликам вечером 10 апреля.

На видеозаписи с домофона запечатлено, как мужчина долго стоит возле подъезда. После того, как маленькая девочка открыла дверь, незнакомец вошел первым в подъезд. В этот момент в подъезде зажегся свет. Девочка испугалась и не пошла за мужчиной, а убежала. Мужчина походил внутри подъезда и вышел.

После этого мужчина долго стоял возле подъезда противоположного дома. Местные жители забеспокоились и обратились в полицию.

Полицейские во время мониторинга соцсетей сами выявили публикацию о том, что мужчина, возможно, преследует детей во дворе ЖК «Черное море».

Сотрудники уголовного розыска приступили к поиску мужчины. Его личность установили благодаря интеллектуальной системе видеонаблюдения «Купол», им оказался местный житель. Анапчанин объяснил, что ждал знакомого, с которым не было связи.

«Отношения к какой-либо противоправной деятельности данный мужчина не имеет, опасности для детей и окружающих не представляет. Полицейские пообщались также с родителями детей попавших в кадры видео, каких-либо претензий к мужчине они не имеют», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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По словам очевидцев в соцсетях, мужчина схватил мальчика за шиворот и пытался силой увести. Произошедшее заметил местный житель, он бросился на помощь мальчику. Ребенок был напуган и сказал, что не знает мужчину.

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