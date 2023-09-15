Музыканта Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Народного артиста России Игоря Николаева госпитализировали 15 сентября из-за проблем с сердцем.

Сейчас 63-летний музыкант находится в палате интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Проблемы с сердцем у Игоря Николаева выявили в январе этого года. Музыканта зимой госпитализировали с подозрением на инфаркт. Инфаркт подтвердился, Николаеву поставили и два стента. Однако вопрос о более серьезной операции до сих пор оставался открытым, сообщает Lenta.ru.

Игорь Николаев — известный исполнитель и автор песен, многие из которых стали хитами. Среди них «Мельница», «Пять причин», «Малиновое вино», «Дельфин и русалка». Его песни исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Людмила Соколова, Диана Гурцкая.

В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019 году Николаев получил звание народного артиста России, пишут «Известия».

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