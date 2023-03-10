Музыкальный онлайн-сервис Last.fm заблокировали в РФ из-за дискредитации армии

Сотрудники Роскомнадзора обнаружили на онлайн-сервисе Last.fm материалы, которые содержат недостоверную информацию и дискредитируют Вооруженные силы России.

Представителям музыкального сервиса с января трижды направляли уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, однако они остались проигнорированными. В связи с этим сайт и мобильные приложения Last.fm заблокировали на территории РФ.

Онлайн-сервис могут разблокировать в любой момент после удаления запрещенных материалов, сообщает ТАСС.

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