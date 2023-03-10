Музыкальный онлайн-сервис Last.fm заблокировали в РФ из-за дискредитации армии
Общество
10.03.2023 18:07
Сотрудники Роскомнадзора обнаружили на онлайн-сервисе Last.fm материалы, которые содержат недостоверную информацию и дискредитируют Вооруженные силы России.
Представителям музыкального сервиса с января трижды направляли уведомления о необходимости удаления запрещенной информации, однако они остались проигнорированными. В связи с этим сайт и мобильные приложения Last.fm заблокировали на территории РФ.
Онлайн-сервис могут разблокировать в любой момент после удаления запрещенных материалов, сообщает ТАСС.
Читайте также: кому заблокируют WhatsApp? Перспективы блокировки WhatsApp в нашей стране активно обсуждаются в Сети и имеют на то веские основания.
Популярные новости
- Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
- Российские отели с «все включено» будут предоставлять отечественное спиртное в неограниченных количествах
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Пограничники начали проверять все суда, подходящие к Крымскому мосту
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Жительница Краснодарского края чуть не порезала охранника ножом за украденные водку и дезодорант