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Мужчина, впавший в кому после жесткой посадки с парашюта в Геленджике, пришел в себя

Происшествия
24.08.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vpavshij-v-komu-posle-zhestkoj-posadki-s-parashyuta-v-gelendzhike-prishel-v-sebya
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас турист из Якутии проходит реабилитацию в столице.

О состоянии мужчины рассказала его супруга:

«Зрение пока не восстановилось. На правом глазу, скорее всего, не восстановится. За левый глаз борются врачи», — сказала жена пострадавшего Ксения.

Ведется расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 29 июня в Геленджике. У парашюта, на котором катали мужчину, оборвался трос. Турист получил тяжелые травмы и впал в кому.

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