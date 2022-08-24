Мужчина, впавший в кому после жесткой посадки с парашюта в Геленджике, пришел в себя

Видео канала «Кубань 24»

Сейчас турист из Якутии проходит реабилитацию в столице.

О состоянии мужчины рассказала его супруга:

«Зрение пока не восстановилось. На правом глазу, скорее всего, не восстановится. За левый глаз борются врачи», — сказала жена пострадавшего Ксения.

Ведется расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 29 июня в Геленджике. У парашюта, на котором катали мужчину, оборвался трос. Турист получил тяжелые травмы и впал в кому.