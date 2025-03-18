Мужчина погиб в пожаре из-за короткого замыкания в Краснодаре

Сообщение о возгорании дома на улице Южной в поселке Российском краевой столицы поступило в МЧС ночью 17 марта.

Пожарные расчеты прибыли на место и установили, что горит двухэтажный жилой дом на площади 150 кв. м. Возгорание ликвидировали, после чего в помещении нашли тело мужчины.

В ликвидации пожара участвовали 20 человек и 5 единиц техники. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В СКР сообщили, что пожар заметила соседка и вызвала спасателей. Личность погибшего установлена, это 44-летний местный житель. По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку, во время которой установят точную причину возгорания и все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

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