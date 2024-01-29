Мужчина и женщина погибли в частном доме во время пожара в Белореченске

Пожар произошел утром 27 января в частном жилом доме на улице Революционной.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона в 7:20. По прибытии на место спасатели установили, что произошло возгорание в частном доме на площади 15 кв. м. Возгорание полностью ликвидировали в 7:28, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в гости к 55-летнему мужчине пришла его 33-летняя знакомая. Пожарных вызвали соседи, увидевшие возгорание. После локализации в доме обнаружили тела мужчины и женщины. Внешних признаков совершения в отношении них умышленных преступлений не обнаружили. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с электроприборами.

Проводится проверка, направленная на установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины пожара, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: многодетная семья осталась без жилья после пожара в станице под Краснодаром.