Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют и ликвидируют через 1,5 года
Рекультивация полигона проходит в рамках нацпроекта «Экология». Объем накопленных промышленных и твердых коммунальных отходов на территории объекта — 454 тыс. куб. м.
Расположенная в черте города свалка — один из самых крупных объектов размещения твердых бытовых отходов в Краснодарском крае, который уже исчерпал ресурс.
«Все этапы реализации будут находиться под постоянным контролем. Завершить ликвидацию в планах до конца 2024 года», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Срок проведения работ по рекультивации земель обозначили в 18 месяцев и разделили на подготовительный, биологический и технический этапы.
Самым затяжным этапом ликвидации объекта отмечен технический. Один этот этап требует 14 месяцев.
Также до конца 2024 года рекультивируют полигоны в Краснодаре и Славянском районе в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: модернизация полигона под Краснодаром закроет проблему с мусором минимум на шесть лет.
- Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
- «Грустно от таких цен»: шеф-повар Константин Ивлев возмутился ценой на клубнику в Краснодаре
- «Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
- Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в мае
- В Сочи мужчина зарезал собаку своей сожительницы
- Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР