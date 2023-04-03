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Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют и ликвидируют через 1,5 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/musornyj-poligon-v-goryachem-klyuche-rekultiviruyut-i-likvidiruyut-cherez-1-5-goda
Мусорный полигон в Горячем Ключе рекультивируют и ликвидируют через 1,5 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рекультивация полигона проходит в рамках нацпроекта «Экология». Объем накопленных промышленных и твердых коммунальных отходов на территории объекта — 454 тыс. куб. м.

Расположенная в черте города свалка — один из самых крупных объектов размещения твердых бытовых отходов в Краснодарском крае, который уже исчерпал ресурс.

«Все этапы реализации будут находиться под постоянным контролем. Завершить ликвидацию в планах до конца 2024 года», — отметил вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Срок проведения работ по рекультивации земель обозначили в 18 месяцев и разделили на подготовительный, биологический и технический этапы.

Самым затяжным этапом ликвидации объекта отмечен технический. Один этот этап требует 14 месяцев.

Также до конца 2024 года рекультивируют полигоны в Краснодаре и Славянском районе в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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