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Мурат Дударев: российско-зарубежные компании получат больше мер поддержки

Ссылка https://kuban24.tv/item/murat-dudarev-rossijsko-zarubezhnye-kompanii-poluchat-bolshe-mer-podderzhki
Мурат Дударев: российско-зарубежные компании получат больше мер поддержки
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — эксперт при комитете Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев, советник председателя Комитета по развитию обрабатывающей промышленности и промкооперации Делового Центра экономического развития СНГ Александр Махинов, эксперт комитета Госдумы комитета МСП, основатель промышленного технопарка «Галаново» в Кропоткине Галина Марачкова.

В России предложили создать Центр международной кооперации, который будет работать совместно с Российским экспортным центром.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин сказал о возможных вариантах возвращения в РФ иностранного бизнеса. Поспособствует этому как раз создание Центра. О том, какие перспективы он, обсудили в «Деталях».

Автор: Наталья Клещева

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