Мурал в память о герое СВО Кирилле Шемякине завершают в центре Краснодара
Общество
10.04.2025 09:40
Новый мурал появился на стене многоэтажки по улице Железнодорожной — там художник Павел Бибишев уже завершает создание портрета Кирилла Шемякина, погибшего в ходе специальной военной операции.
Боец командовал мотострелковым взводом 55-й отдельной мотострелковой бригады. В ноябре 2022 года при выполнении боевой задачи взвод попал в засаду, и в ходе ожесточенных боев Кирилл получил смертельное ранение.
Мурал в его честь создают по инициативе фонда «Добро и Дело» на средства Гранта губернатора Кубани.
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