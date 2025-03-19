Муниципальные парковки подорожают в Краснодаре

Постановление об увеличении стоимости опубликовали на сайте мэрии кубанской столицы 18 марта.

Согласно документу, для пяти территориальных зон, на которых расположены муниципальные платные парковки, установлены новые тарифы. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Для первой территориальной зоны стоимость часа составит 90 рублей, для второй — 80 рублей, для третьей — 70 рублей. Почасовая оплата за парковку в четвертой зоне составит 60 рублей, в пятой — 200 рублей.

Например, в первую зону входят платные парковки в центре Краснодара, в пятую — Привокзальная площадь возле ж/д вокзала «Краснодар 1». Подробный список зон также опубликован в постановлении. Проект постановления сейчас проверяет городская прокуратура.

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