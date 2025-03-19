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Муниципальные парковки подорожают в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/munitsipalnye-parkovki-podorozhayut-v-krasnodare
Муниципальные парковки подорожают в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Постановление об увеличении стоимости опубликовали на сайте мэрии кубанской столицы 18 марта.

Согласно документу, для пяти территориальных зон, на которых расположены муниципальные платные парковки, установлены новые тарифы. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Для первой территориальной зоны стоимость часа составит 90 рублей, для второй — 80 рублей, для третьей — 70 рублей. Почасовая оплата за парковку в четвертой зоне составит 60 рублей, в пятой — 200 рублей.

Например, в первую зону входят платные парковки в центре Краснодара, в пятую — Привокзальная площадь возле ж/д вокзала «Краснодар 1». Подробный список зон также опубликован в постановлении. Проект постановления сейчас проверяет городская прокуратура.

Читайте также: платные парковки принесли бюджету Краснодара 823,5 млн рублей за 2024 год. Из этой суммы 532 млн рублей поступили от штрафов за неуплату, а 291,5 млн — от оплаты парковочных мест. Средства направят на содержание дорожно-транспортной инфраструктуры города. Всего в Краснодаре действуют 270 муниципальных парковок общей вместимостью 11,6 тыс. мест.

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