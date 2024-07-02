МТС вошла в пятёрку крупнейших ИТ-компаний России

МТС стала одним из лидеров рейтинга «TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России» по итогам прошлого года. Компания заняла четвертое место, продемонстрировав лучшую динамику роста среди лидеров рейтинга, поднявшись на две строчки за год. Количество ИТ-специалистов в МТС в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тысяч человек.

На результаты рейтинга повлияло развитие собственной технологической платформы The Platform, которая решает конкретные задачи по работа с данными, безопасностью и так далее. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также в рамках импортозамещения МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО и более чем на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии.

Первое место рейтинга досталось Ростеху. В десятку крупнейших компаний также вошли Ростелеком, Kaspersky и другие.