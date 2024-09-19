МТС вернула исторический облик Дому купцов Аведовых в Краснодаре

Цифровая экосистема МТС отреставрировала знаменитый Дом купцов Аведовых, где расположен салон компании. Теперь здание имеет прежний исторический вид — каким оно было 110 лет назад. Также ко Дню города Краснодара МТС запустила бесплатный аудиогид про жизнь и историю аведовского особняка.

МТС завершила масштабный социо-культурный проект по восстановлению исторического облика принадлежащего ей здания – салона МТС на Гимназической. В результате работ компания максимально восстановила первоначальный облик фасада объекта культурного наследия — Дома купцов Аведовых.

Также особняку были возвращены утраченные во время исторических событий прошлого века элементы декора. В частности, в результате ремонтных работ отреставрированы элементы декора и отделки главного фасада: уникальный лепной декор, декоративные русты, чугунное литье кованых ограждений балкона, открытие карнизной плиты, парапетных тумб и аттика; заменены оконные и дверные блоки, крыльцо. Финальный результат максимально соответствует замыслу Михаила Рыбкина, первого архитектора Дома купцов Аведовых, проект которого датируется 1914 годом.

К реставрации МТС привлекла авторскую группу архитекторов — при согласовании и под контролем Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Познакомиться с историей Дома купцов Аведовых жители и гости Краснодара теперь могут с помощью цифрового аудиогида МТС. Компания собрала интересные факты об особняке, его хозяевах и обитателях. Гид покажет фотографии здания в разные исторические эпохи за период более, чем 100 лет. Прочитать или прослушать бесплатную экскурсию об особняке можно непосредственно в салоне МТС, наведя камеру на код экскурсии. Самостоятельно это можно сделать на сайте. Аудиогид находится в свободном доступе и открыт для всех пользователей интернета.

«Ко дню города Краснодара мы открываем уникальный в своем роде салон компании. Здесь мы соединили ожившую историю и цифровые технологии. Несмотря на диджитализацию, салоны экосистемы остаются по прежнему единственной физической точкой контакта МТС с клиентами. Абонентам зачастую проще прийти в салон и задать вопрос напрямую представителю компании. В качестве бонуса наши посетители и в принципе любые пользователи смартфонов могут узнать об истории одного из ярких памятников архитектуры города», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.