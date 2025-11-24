Мотоциклист погиб в ДТП в Апшеронском районе

Смертельная авария произошла в Апшеронске, в районе завода «Лессельмаш».

По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в результате чего транспортное средство отбросило на полосу встречного движения. Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП со скорой на Северном мосту в Краснодаре. При развороте водитель скорой допустил столкновение с движущимся слева мотоциклом Honda, которым управлял 21-летний водитель. Также на пассажирском сидении байка находилась молодая девушка. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм. Его пассажирку с переломом таза доставили в больницу.

Подпишись, здесь всегда интересно.