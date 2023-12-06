Мост через реку Пшеху ремонтируют в Апшеронском районе

Мост находится на дороге Апшеронск — станица Ширванская — Гуамка в Апшеронском районе.

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, на балках пролетных строений моста появилась коррозия, бетон в несущих конструкциях разрушается. Мост решено было отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

«Первостепенная задача — восстановить транспортно-эксплуатационное состояние моста, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение автомобилей и пешеходов. Длина объекта — около 153 м», — сказал Андрей Прошунин.

В рамках ремонта восстановят 16 железобетонных балок, сделают новую шкафную стенку, сейсмоупоры и деформационные швы.

Во время работ ограничивать движение через мост не будут. Завершить ремонт планируют в конце 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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