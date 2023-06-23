«Москвич» в Новороссийске: автомобили возрожденного бренда будут продавать еще в одном городе Кубани

Помимо Новороссийска, дилерские центры планируются в Архангельске, Грозном, Барнауле, Калининграде, Иркутске, Сургуте и в других городах.

Количество городов, в которых продаются автомобили «Москвич», вырастет до 56. Концерн соберет заявки на статус официального дилера еще в 31 городе России.

«С 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей «Москвич», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Также «Москвич» откроет дополнительные дилерские центры в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Красноярске. В общем в рамках первого этапа формирования дилерской сети открыли 55 точек продаж и обслуживания автомобилей в 25 городах РФ.

Ликсутов отметил, что дилерская сеть растет, чтобы больше граждан могли познакомиться с московской машиной и приобрести ее.

«Решение перезапустить производство на заводе «Москвич» принял мэр Москвы Сергей Собянин в мае прошлого года, а уже в этом году автомобили «Москвич» стали неотъемлемой частью транспортной системы многих городов России — современные городские кроссоверы работают в сервисах такси, каршеринга и других сферах», — пояснил заммэра.

Поставки автомобилей «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е» в города России стартовали в феврале. Продажи машин у официальных дилеров начались 3 марта, сообщает ТАСС.

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