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Мощный геошторм обрушится на Землю 30 ноября и 1 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshhnyj-geoshtorm-obrushitsya-na-zemlyu-30-noyabrya-i-1-dekabrya
Мощный геошторм обрушится на Землю 30 ноября и 1 декабря
Фото pxhere.com

Специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали две мощные вспышки на Солнце.

По словам экспертов, в ближайшие дни на Землю может обрушиться одна из сильнейших в этом году магнитных бурь. Геошторм достигнет земли 30 ноября и 1 декабря. По прогнозам ученых, ее мощность может достигнуть показателя G3 (сильная) и на короткое время — даже G4 (очень сильная).

Эксперты допустили, что из-за магнитной бури может появиться полярное сияние, однако отметили, что бури не всегда приводят к его возникновению — проявляются они по-разному. Если небо затянуто облаками, то полярное сияние будет не заметно.

Магнитная буря может привести к сбоям в работе энергетических систем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных. Сильные возмущения геомагнитного поля нарушают коротковолновую связь и работу навигационных систем. Некоторые люди во время таких бурь чувствуют слабость, головную боль и испытывают скачки давления, сообщает телеканал «360».

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