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Мощная магнитная буря накроет землю 15 октября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/moshhnaya-magnitnaya-burya-nakroet-zemlyu-15-oktyabrya
Мощная магнитная буря накроет землю 15 октября
Фото pxhere.com

Вспышка выйдет на шкалу K-index 4. Этот уровень мощности продержится несколько суток.

К концу октября мощность магнитной бури может выйти на K-index 6. В результате чего могут быть незначительные сбои в работе энергосистем и изменения в путях миграций птиц и животных.

Кроме того, метеозависимые люди могут чувствовать усталость, слабость, недомогание и головные боли. Также возможны изменения в артериальном давлении и нарушения сердечного ритма, сообщает телеканал «360».

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