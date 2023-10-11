Мощная магнитная буря накроет землю 15 октября

Вспышка выйдет на шкалу K-index 4. Этот уровень мощности продержится несколько суток.

К концу октября мощность магнитной бури может выйти на K-index 6. В результате чего могут быть незначительные сбои в работе энергосистем и изменения в путях миграций птиц и животных.

Кроме того, метеозависимые люди могут чувствовать усталость, слабость, недомогание и головные боли. Также возможны изменения в артериальном давлении и нарушения сердечного ритма, сообщает телеканал «360».

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