Мощи Николая Чудотворца прибудут в храм Крымского района

Жители Крымского района смогут поклониться мощам святителя Николая Чудотворца — их привезут 27 марта в станицу Варениковскую в храм Святого мученика Иоанна Воина.

Мощи святого пробудут там до 13 апреля.

«Каждый день в 12:00 будут совершаться молебен с акафистом. Также мощи будут пребывать каждую субботу и воскресенье с 10 утра до 7 вечера в Щелковском роднике святой Блаженной Матроны Московской», — рассказал настоятель храма Святого мученика Иоанна Воина иеромонах Климент.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православном мире. К нему обращаются с самыми разными молитвами: просят об исцелении, защите, покровительстве в дороге, помощи в семейной жизни и многом другом.

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