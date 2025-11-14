Мошенники создали фейковый аккаунт главы Староминского района

Глава Староминского района Алексей Кияшко сообщил, что мошенники создают от его имени поддельные аккаунты и под разными предлогами пытаются выманить у людей деньги и личную информацию.

«Хочу заявить категорически и однозначно: во-первых, это не я. У меня нет личных чатов, где я решаю оперативные или финансовые вопросы. Во-вторых, я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду просить вас перевести денежные средства, сообщать реквизиты компаний или иную финансовую информацию через личные сообщения в мессенджерах или социальных сетях. Любые подобные просьбы — это стопроцентный обман. Цель мошенников — похитить ваши деньги», — написал глава района в своем Telegram-канале.

Он рекомендовал не вступать в переписку с сомнительными аккаунтами, не сообщать финансовую информацию. При получении подобных сообщений сразу же блокировать отправителя и обращаться в правоохранительные органы.

«Все официальные решения и обращения публикуются только на моих подтвержденных страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации», — подчеркнул Кияшко.

Читайте также: мошенники взломали Telegram-аккаунт вице-мэра Краснодара Дмитрия Васильева и начали присылать пользователям сообщения с просьбой одолжить деньги.

