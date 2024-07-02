Мошенники начали писать жителям Кубани от имени вице-губернатора Анны Миньковой
Происшествия
02.07.2024 17:49
Интернет-мошенники начали рассылать сообщения подписчикам от имени вице-губернатора Кубани Анны Миньковой с фейковых страниц.
«Узнала, что от моего имени мошенники создали фейковый аккаунт и отправляют различные сообщения. Просьба блокировать чат и не реагировать на подобные сообщения и звонки — никакого отношения к этому не имею», — написала Анна Минькова в Telegram.
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