Мошенники начали писать жителям Кубани от имени вице-губернатора Анны Миньковой

Интернет-мошенники начали рассылать сообщения подписчикам от имени вице-губернатора Кубани Анны Миньковой с фейковых страниц.

«Узнала, что от моего имени мошенники создали фейковый аккаунт и отправляют различные сообщения. Просьба блокировать чат и не реагировать на подобные сообщения и звонки — никакого отношения к этому не имею», — написала Анна Минькова в Telegram.

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